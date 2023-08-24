Президент Бразилии заявил, что разнообразие БРИКС благоприятствует борьбе за новый порядок

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что интерес других стран к вступлению в БРИКС показывает актуальность объединения

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Разнообразие стран в составе БРИКС благоприятствует установлению нового мирового порядка в экономике, заявил на закрытии XV саммита объединения президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Наше разнообразие благоприятствует борьбе за новый мировой порядок в экономике", - сказал он.

Президент Бразилии также отметил, что интерес других стран к вступлению в БРИКС показывает актуальность объединения. "Мы будем оставаться открытыми для новых кандидатов", - подчеркнул он.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.