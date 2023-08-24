Президент Бразилии заявил, что впечатлен успехами БРИКС

Луис Инасиу Лула да Силва считает объединение зрелым

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в четверг, что считает объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) зрелым, а прогресс в развитии диалога между членами "пятерки" - впечатляющим.

"Я глубоко впечатлен зрелостью БРИКС и результатами, которых нам удалось достичь вместе. Присоединение ЮАР к объединению в 2011 году сделало его более представительным с географической точки зрения, оно охватило регион с самыми высокими темпами роста в мире. Многие утверждали, что мы слишком разные, чтобы прийти к общему мнению. Опыт, однако, свидетельствует об обратном", - сказал он, выступая на брифинге по итогам саммита "пятерки" в Йоханнесбурге.

По его мнению, различия между участниками БРИКС лишь способствуют укреплению борьбы за новый мировой порядок, "учитывающий экономический, географический и политический плюрализм XXI века". "В нашем переходном мире БРИКС представляется источником креативных решений стоящих перед нами вызовов", - подчеркнул политик, отметив заинтересованность разных стран в присоединении к объединению, свидетельствующую об авторитете и востребованности формата.

Он подчеркнул важность достигнутых в Йоханнесбурге договоренностей о присоединении к БРИКС с 1 января 2024 года Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, отметив экономический потенциал расширенной "пятерки". "Теперь ВВП БРИКС по паритету покупательской способности вырастет до 35% от мирового, а его население будет составлять 46% от населения планеты", - сказал Лула да Силва, подчеркнув, что данный формат будет открыт для новых участников, критерии к которым были определены в ходе текущих встреч лидеров.

Среди других важных результатов йоханнесбургского саммита бразильский лидер также выделил создание рабочей группы для изучения вопроса о введении единой расчетной валюты объединения. "Данная мера может расширить наши платежные опции и сгладить наши слабые стороны", - пояснил он, пожелав БРИКС стать движущей силой нового "более справедливого миропорядка и неотъемлемым участником борьбы за мир, многосторонность и верховенство международного права".