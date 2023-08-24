СМИ: соседи Нигера условились направить военные контингенты в случае возможной интервенции

По заявлению радиостанции RFI, в готовящейся операции задействуют армии Бенина, Нигерии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Биссау и, возможно, Ганы

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Пять соседних государств условились направить свои подразделения в приграничные с Нигером страны в рамках подготовки к возможной интервенции. Об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, в готовящейся операции "будут задействованы солдаты Бенина, Нигерии, Сенегала, Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Биссау". Кроме этого, обсуждается возможность участия подразделений армии Ганы.

Как отметил высокопоставленный офицер одной из стран региона, "координация будет осуществляться на месте". "Мы сделаем эту работу, новых совещаний не потребуется, мы готовы", - приводит его слова RFI.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что они определили точную дату начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Официально ее пока не объявили.