Украину упомянули лишь в одном пункте итоговой декларации саммита БРИКС

Ей был посвящен 19-й пункт документа о подтверждении позиций членов БРИКС по украинскому вопросу и одобрении мирных инициатив разных государств

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Украина была упомянута только в одном пункте итоговой декларации 15-го саммита БРИКС, который завершился в ЮАР.

Ей был посвящен 19-й пункт документа о подтверждении позиций членов БРИКС по украинскому вопросу и одобрении мирных инициатив разных государств. Само слово Украина было упомянуто в декларации один раз.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. 23 августа президент ЮАР Сирил Рамапоса заявлял, что страны объединения и впредь намерены оказывать поддержку усилиям по урегулированию конфликта на Украине путем переговоров и ценят позицию России по вопросу миротворческих усилий.