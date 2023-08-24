Генсек ООН заявил, что мир движется к многополярности

Антониу Гутерриш отметил "экзистенциальные вызовы", которые стоят перед современным мировым сообществом

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Мировое сообщество движется в сторону многополярности, однако эта тенденция должна быть подкреплена эффективностью международных институтов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите БРИКС.

Генеральный секретарь ООН впервые принимает участие в саммите БРИКС.

"Мы движемся в сторону многополярности. Однако многополярности самой по себе недостаточно, чтобы гарантировать мир и справедливость в международном сообществе. Чтобы быть фактором мира, равенства и правосудия в международных отношениях, у многополярности должна быть поддержка сильных и эффективных многосторонних институтов", - сказал он и в качестве примера своих слов указал на Европу начала прошлого столетия, которая была многополярной, однако "ей не хватало сильных многосторонних механизмов".

"Результатом этого стала Первая мировая война, - продолжил он. - Нам отчаянно нужна <...> усиленная и реформированная многосторонняя архитектура на базе Устава ООН и международного права".

Глава всемирной организации также отметил "экзистенциальные вызовы", которые стоят перед современным мировым сообществом, в том числе климатический кризис, рост нищеты и голода, проблемы с регулированием факторов риска, которые возникают из-за появления новых технологий, а также рост конфликтов по всему миру.