Глава Афросоюза: БРИКС поможет Африке стать независимой в области продовольствия

Азали Ассумани отметил, что Африка не может смириться с такой ситуацией, когда она испытывает дефицит в продовольствии на $200 млрд, ведь на континенте сосредоточено около 70% пригодных для возделывания земель

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС могут помочь Африке стать самодостаточной и независимой в области продовольственной безопасности за счет развития сельского хозяйства. Об этом заявил глава Афросоюза и президент Коморских островов Азали Ассумани на саммите БРИКС.

"Страны БРИКС с их возможностями могут помочь Африке стать самодостаточной и независимой в области продовольственной безопасности за счет внедрения сельскохозяйственных технологий для развития аграрного сектора", - сказал он.

Ассумани добавил, что Африка не может смириться с такой ситуацией, когда она испытывает дефицит в продовольствии на $200 млрд, ведь на континенте сосредоточено около 70% пригодных для возделывания земель.