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обновлено 24 августа, 10:36
Саммит БРИКС - 2023

Глава Афросоюза: БРИКС поможет Африке стать независимой в области продовольствия

Азали Ассумани отметил, что Африка не может смириться с такой ситуацией, когда она испытывает дефицит в продовольствии на $200 млрд, ведь на континенте сосредоточено около 70% пригодных для возделывания земель

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС могут помочь Африке стать самодостаточной и независимой в области продовольственной безопасности за счет развития сельского хозяйства. Об этом заявил глава Афросоюза и президент Коморских островов Азали Ассумани на саммите БРИКС.

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"Страны БРИКС с их возможностями могут помочь Африке стать самодостаточной и независимой в области продовольственной безопасности за счет внедрения сельскохозяйственных технологий для развития аграрного сектора", - сказал он.

Ассумани добавил, что Африка не может смириться с такой ситуацией, когда она испытывает дефицит в продовольствии на $200 млрд, ведь на континенте сосредоточено около 70% пригодных для возделывания земель. 

Теги:
Саммит БРИКС - 2023
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