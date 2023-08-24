Рамапоса пригласил десятки стран к партнерству с БРИКС, пообещав новые фазы расширения

По словам президента ЮАР, в этом диалоге участвуют 65 стран

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал разные страны к партнерству с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), указав на перспективу дальнейшего расширения организации. Об этом он заявил, выступая на открытии встречи лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление в организацию.

По его словам, в этом диалоге участвуют 65 стран. "Я всех вас приглашаю от имени лидеров БРИКС", - сказал он, подчеркнув, что принятое на саммите решение о расширении сообщества и включении шести новых членов - "это первая фаза". "Последуют другие фазы. Мы приглашаем разные страны к партнерству с государствами БРИКС", - указал он.

"Мы считаем БРИКС катализатором для глобального роста и развития, отвечающего нуждам всех наций. Африка и весь Глобальный Юг имеют право пользоваться глобальной торговлей и инвестированием. Без этого наши экономики не могут расти, а условия жизни людей не могут улучшаться", - сказал Рамапоса.

"Мобилизовав ресурсы, мы сможем дать новый импульс глобальному росту и устойчивому развитию", - указал он.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.