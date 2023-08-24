СМИ: шесть стран ECOWAS готовятся принять участие в интервенции в Нигер

Бенин, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Нигерия и Сенегал формируют контингенты

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Бенин, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал формируют контингенты для интервенции в Нигер под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, сейчас происходит перегруппировка войск в соседние с Нигером страны, при этом свои контингенты направили Бенин, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал. Также обсуждается участие в интервенции Ганы, не исключен вариант привлечения сил других стран, входящих в ECOWAS.

Сообщается, что военные могут быть передислоцированы как по морю, так и по воздуху. По словам высокопоставленного военного одной из стран, большинство государств уже создали штаб и будут принимать решение по ситуации. При этом дата интервенции не определена. Он добавил, что отсутствует необходимость в повторной встрече начальников генштабов ECOWAS.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.