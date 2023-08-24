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Саммит БРИКС - 2023

Президент Бурунди заявил, что страны БРИКС способны вывести мир из многостороннего кризиса

Эварист Ндайишимийе считает, что необходима реформа мировых финансовых институтов и институтов управления

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Современный мир повергнут в экономический, социальный кризис и кризис безопасности, однако БРИКС и его партнеры способны изменить ситуацию и создать более справедливую международную структуру. Об этом заявил президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, который также занимает пост председателя региональной организации Восточноафриканское сообщество.

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"Миру нужны новые решения с тем, чтобы выйти из нынешнего кризиса, - подчеркнул он в выступлении на проходящем в рамках саммита БРИКС заседании лидеров объединения с партнерами из БРИКС - Африка и "Диалог "БРИКС плюс". - Бурунди считает, что количество стран - членов БРИКС может быть увеличено. Со своей стороны мы разделяем многие ценности БРИКС, особенно сотрудничество по линии Юг - Юг".

Ндайишимийе заявил, что необходима реформа мировых финансовых институтов и мировых институтов управления. "В первую очередь это касается Совета Безопасности ООН, который должен отражать реальность современного мира и значимость стран глобального Юга", - подчеркнул он. 

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БурундиНдайишимийе, ЭваристСаммит БРИКС - 2023
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