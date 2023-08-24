24 августа, 12:12
Саммит БРИКС - 2023

Президент Джибути считает, что Африка при помощи БРИКС способна искоренить бедность

Как отметил Исмаил Омар Гелле, у континента есть необходимые ресурсы

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны Африки при помощи БРИКС способны искоренить бедность и изменить ситуацию к лучшему. Такую точку зрения высказал президент Джибути Исмаил Омар Гелле.

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"Вместе мы обладаем [необходимыми] силами для того, чтобы изменить ландшафт, способствовать инклюзивному росту и искоренить бедность. Объединив усилия, мы можем создать мир, в котором ни одна страна не останется позади, в котором процветание будет распределяться поровну, а устойчивое развитие станет реальностью", - сказал он, выступая на открытии встречи лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление (в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach).

По словам президента Джибути, у Африки есть необходимые ресурсы, и если их объединить с возможностями и инвестиционным потенциалом БРИКС, тогда для всех стран возникнут "невероятные возможности".

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. 

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Гелле, Исмаил ОмарДжибутиСаммит БРИКС - 2023
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