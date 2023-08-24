Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС и назвал это историческим событием

Председатель КНР подчеркнул, что все новые члены объединения - это страны, которые играют заметную роль на международной арене

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Эбрахимом Раиси поздравил Иран со вступлением в БРИКС и назвал расширение объединения историческим событием. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Благодаря совместным усилиям всех [заинтересованных] сторон нынешний саммит БРИКС принял решение о расширении. Это историческое событие", - приводит слова Си Цзиньпина агентство Xinhua.

Китайский лидер подчеркнул, что все новые члены объединения - это страны, которые играют заметную роль на международной арене. "КНР готова сотрудничать с Ираном на таких площадках, как БРИКС, продвигать здоровое и динамичное развитие многосторонних форматов", - уточнил он. Си Цзиньпин добавил, что Пекин намерен укреплять дружественные отношения с Тегераном, углублять взаимное доверие, оказывать друг другу поддержку.

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена после встречи лидеров стран на саммите, состоявшемся в Южно-Африканской Республике. Объединение пополнилось шестью новыми членами: с 2024 года к нему присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.