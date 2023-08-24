Эксперт: итоги саммита БРИКС стали ответом на сомнения Запада в силе и единстве "пятерки"

Египетский экономист Ахмед Мустафа считает, что членство в объединении даст стране дополнительную силу в решении своих внешнеполитических задач

КАИР, 24 августа. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Итоги саммита БРИКС являются сильным ответом Западу, ставившему под сомнение силу "пятерки" и единство взглядов внутри объединения относительно его расширения. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа.

"Думаю, это сильнейший ответ западной прессе и некоторым экспертам, которые, к сожалению, таковыми не являются, в том числе в Египте и арабском мире, ставившим под сомнение силу БРИКС и говорившим о различиях в позиции между странами - членами относительно расширения, с которым влияние того или иного государства [внутри объединения] может уменьшиться", - сказал Мустафа.

Комментируя присоединение Египта к БРИКС, он выразил уверенность, что это даст стране дополнительную силу в решении своих внешнеполитических задач. "Присоединение Египта как единственной страны из Африки наряду с Эфиопией подтверждает, что Каир является крупным и надежным партнером стран объединения, в большей степени, чем его коллеги в Африке, особенно с Россией и Китаем ", - подчеркнул эксперт. По его словам, это "придает Каиру вес в решении своих экономических и внешнеполитических проблем".

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил решение БРИКС о включении арабской республики в объединение с 1 января 2024 года и выразил стремление к эффективному сотрудничеству в предстоящий период.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.