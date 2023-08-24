Премьер-министр Бангладеш призвала остановить "спираль санкций и контрсанкций"

Шейх Хасина также призвала противостоять попыткам использовать универсальные нормы и ценности как политическое оружие в международной политике

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала страны Глобального Юга остановить "спираль санкций и контрсанкций", а также противостоять попыткам использовать универсальные нормы и ценности как политическое оружие в международной политике.

"Мы должны сохранить основанную на правилах международную систему торговли с потенциалом использования наших собственных валют. В Глобальном Юге мы должны говорить "нет" искусственным дилеммам и разделительным линиям, которые навязывают нам. Мы должны сопротивляться попыткам сделать универсальные нормы и ценности политическим оружием. Мы должны остановить спираль санкций и контрсанкций, мы должны выступать против угроз, провокаций и развязывания войн", - заявила Хасина, выступая на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Говоря о БРИКС, членом которой намерена стать Бангладеш, Хасина отметила, что объединение необходимо в мировой политике в силу своей роли в многополярной системе. "Нам нужен БРИКС как маятник в многополярном мире. Мы надеемся увидеть становление БРИКС как инклюзивной платформы, отвечающей на вызовы нашего времени", - заявила премьер-министр Бангладеш.