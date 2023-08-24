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обновлено 24 августа, 15:14
Саммит БРИКС - 2023

Раиси заявил, что присоединение Ирана к БРИКС "откроет новую главу" в истории объединения

По словам президента республики, это станет шагом на пути к устойчивому и долгосрочному миру во всем мире

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Присоединение Ирана к БРИКС позволит перейти на новый этап развития сообщества. Об этом заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, выступая на заседании саммита БРИКС и его партнеров - БРИКС - Африка и диалог "БРИКС плюс".

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"Нет сомнений, что решение о расширении БРИКС является значимым шагом, который прокладывает путь к глобальной интеграции, основанной на справедливости. Наше членство откроет новую главу в истории БРИКС и станет шагом на пути к устойчивому и долгосрочному миру во всем мире", - сказал Раиси.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.

  

Теги:
ИранРаиси, ЭбрахимСаммит БРИКС - 2023
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