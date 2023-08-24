Экваториальная Гвинея заявила о заинтересованности в присоединении к БРИКС

Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого обратил внимание на большую зависимость африканских стран от государств, которые управляют глобальными финансовыми институтами, и призвал БРИКС задуматься "о единой валюте при поддержке ресурсов стран-членов"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея считает БРИКС очень важным международным объединением и заинтересована в присоединении к этой организации. Об этом заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, выступая на открытии встречи лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление (в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach).

"Правительство Экваториальной Гвинеи подтверждает свою позицию относительно того, что БРИКС играет очень важную роль и должна укреплять свою универсальную ценность в качестве многосторонней площадки для того, чтобы исправить несправедливость, которая доминирует в мире и которая ведет к неравенству и проблемам в международных отношениях, - отметил он. - Мы всецело поддерживаем решение расширить БРИКС и считаем, что наша страна будет хорошим кандидатом на дальнейшее расширение объединения. Мы убеждены, что БРИКС может создать более справедливую глобальную систему с более равноправными отношениями между странами".

В этом контексте президент Экваториальной Гвинеи обратил внимание на большую зависимость африканских стран от государств, которые управляют глобальными финансовыми институтами, и призвал БРИКС задуматься "о единой валюте при поддержке ресурсов стран-членов". "Это позволит нам избавиться от текущей финансовой системы и перейти к более свободной и справедливой системе, - подчеркнул Теодоро Обианг Нгема Мбасого. - Любые страны, большие и малые, в разных точках мира, имеют право развивать свой потенциал. Они должны иметь доступ к возможностям, процветанию, миру, а также преимуществам глобальных экономических процессов".