24 августа, 15:42
Саммит БРИКС - 2023

Южный Судан заявил о заинтересованности в присоединении к БРИКС

Президент республики Салва Киир надеется, что БРИКС будет площадкой, которая с уважением относится к партнерам "не только на словах, но и на практике"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Южный Судан заинтересован в присоединении к БРИКС. Об этом заявил президент республики Салва Киир, выступая на открытии встречи лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление (в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach).

Читайте также
Что известно о новых членах БРИКС

"Я хочу публично заявить, что Южный Судан заинтересован в присоединении к объединению", - сказал он.

Киир выразил надежду, что БРИКС будет площадкой, которая с уважением относится к партнерам "не только на словах, но и на практике".

По его словам, как молодая страна, Южный Судан будет искать в БРИКС партнера, который поможет развить в стране сельскохозяйственное производство, а в долгосрочной перспективе привести к ее промышленному росту.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

  

Теги:
Киир, СалваЮжный СуданСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация