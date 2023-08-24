Южный Судан заявил о заинтересованности в присоединении к БРИКС

Президент республики Салва Киир надеется, что БРИКС будет площадкой, которая с уважением относится к партнерам "не только на словах, но и на практике"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Южный Судан заинтересован в присоединении к БРИКС. Об этом заявил президент республики Салва Киир, выступая на открытии встречи лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление (в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach).

"Я хочу публично заявить, что Южный Судан заинтересован в присоединении к объединению", - сказал он.

Киир выразил надежду, что БРИКС будет площадкой, которая с уважением относится к партнерам "не только на словах, но и на практике".

По его словам, как молодая страна, Южный Судан будет искать в БРИКС партнера, который поможет развить в стране сельскохозяйственное производство, а в долгосрочной перспективе привести к ее промышленному росту.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.