Президент Ганы призвал к незамедлительному реформированию ООН и Совбеза организации

Нана Акуфо-Аддо заявил, что "глобальные финансовые институты, система глобального управления под эгидой ООН, которая была создана после Второй мировой войны, переживают глубокий кризис"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо призвал к срочному реформированию ООН, а также Совета Безопасности всемирной организации. Об этом он заявил в ходе выступления на встрече лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и кандидатами на вступление в объединение (формат БРИКС+ и БРИКС Outreach).

"Я призываю всех присутствующих обратить внимание на следующую проблему, которая актуальна для Африки и, я думаю, для всего мира. Необходимо срочно реформировать ООН, особенно состав и структуру Совета Безопасности организации", - подчеркнул президент.

По его словам, "современный мир отличается от мира после 1945 года". Кроме того, "глобальные финансовые институты, система глобального управления под эгидой ООН, которая была создана после Второй мировой войны, переживают глубокий кризис". И этот кризис, считает Акуфо-Аддо, "продолжится, пока не будет создана справедливая система с новым балансом, основанным не на победителях и проигравших во Второй мировой, а на современных реалиях и будущем равновесии".