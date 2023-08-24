Глава правительства Лесото заявил об огромных перспективах БРИКС в Африке

Сэм Матеканена отметил, что БРИКС стремится построить более устойчивый мир, основанный на идеалах солидарности и взаимоуважения

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС устремлено в будущее и имеет огромные перспективы в Африке, в том числе в экономической сфере. Об этом заявил премьер-министр Королевства Лесото Сэм Матеканена на заседании саммита БРИКС и его партнеров - БРИКС - Африка и "Диалог "БРИКС+".

"БРИКС имеет огромную историческую перспективу, в том числе в участии в экономическом развитии Африки, - подчеркнул он. - Мы видим, что БРИКС стремится построить более устойчивый мир, основанный на идеалах солидарности и взаимоуважения. У БРИКС мощное историческое будущее и мы заинтересованы в установлении с объединением тесных связей в первую очередь в экономике".

Матеканена заявил, что развивающиеся страны сейчас больше других страдают от роста цен на продовольствие и топливо. "Именно поэтому государства Глобального Юга больше всего заинтересованы в устойчивом развитии, которое предлагает политика БРИКС", - подчеркнул он.

Премьер-министр Лесото заявил, что необходима кардинальная реформа Совета Безопасности ООН с тем, чтобы он превратился в гарант поддержания мира. "Нам также нужна реформа мировой финансовой системы и БРИКС способен сыграть в этом решающую роль, - подчеркнул Матеканена. - Мы приветствуем растущую роль БРИКС - это площадка для решения проблем, с которыми сталкивается Глобальный Юг и мир в целом".