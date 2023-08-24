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Саммит БРИКС - 2023

Танзания заявила, что является надежным партнером БРИКС

Президент страны Самия Сулуху Хасан подчеркнула, что сотрудничество со странами БРИКС открывает перед Африкой новые перспективы

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан сообщила о готовности африканской республики оставаться надежным партнером БРИКС. Соответствующее заявление она сделала на заседании саммита БРИКС и его партнеров - БРИКС - Африка и "Диалог "БРИКС плюс".

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"Танзания является надежным партнером БРИКС в его политике, - отметила она. - БРИКС ведет работу по созданию более справедливого мирового порядка, что отвечает интересам Африки и Глобального Юга".

Хасан подчеркнула, что сотрудничество со странами БРИКС открывает перед Африкой новые перспективы. "Партнерство с БРИКС дает возможность более полно раскрыть потенциал свободной экономической зоны Африки, - заявила она. - Африканские производители получают более широкие возможности по экспорту своих товаров".

Президент Танзании заявила, что ее страна будет продолжать добиваться реформы Совета Безопасности ООН, а также мировой финансовой архитекторы.

  

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ТанзанияСаммит БРИКС - 2023
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