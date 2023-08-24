Президент Сенегала считает необходимым реформировать Совбез ООН, МВФ и Всемирный банк

Маки Саль выразил благодарность странам - участницам БРИКС за поддержку сообществом кандидатуры Африканского союза на вступление в G20

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Реформа глобальной системы управления давно напрашивается, необходимо модифицировать несколько международных организаций для их более эффективной работы. Об этом заявил президент Сенегала Маки Саль, выступая на открытии встречи лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление (в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach).

"Напрашивается реформа системы глобального политического, экономического и финансового управления. Все признают, что состав основных международных организаций, их методы работы, в том числе порядок принятия ими решений, более не соответствуют мировым реалиям. Мы должны вместе работать над усовершенствованием Совета Безопасности ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы они в большей степени учитывали интересы всех государств - членов", - отметил сенегальский лидер.

Он также выразил благодарность странам - участницам БРИКС за поддержку сообществом кандидатуры Африканского союза на вступление в Группу двадцати (G20). По его словам, это решение БРИКС является "большим вкладом ускорение перехода к многостороннему подходу во внешней политике".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов объединения решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года.