Президент Боливии назвал расширение БРИКС вехой в истории человечества

Луис Арсе заявил, что блок становится все более притягательным для других стран в экономическом плане по мере движения мира к многополярности

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Принятие новых членов в БРИКС является настоящей вехой в истории человечества, поскольку блок дает другим странам возможность для экономической интеграции без навязанных ограничений, считает президент Боливии Луис Арсе.

"Расширение БРИКС - новая веха в истории человечества, потому что позволяет странам получить доступ к международным рынкам без необходимости ставить под удар свое достоинство, без политических ограничений, без санкций и милитаристских запугиваний", - сказал он в ходе выступления в рамках XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Глава государства отметил, что блок становится все более притягательным для других стран в экономическом плане по мере движения мира к многополярности. "Мы твердо уверены, что вступление Боливии в БРИКС было бы взаимовыгодным", - заявил Арсе, которые ранее подал заявку на присоединение страны к группе. Он отметил, что, обладая самыми большими запасами лития, Боливия стремится найти "стратегических партнеров для получения необходимых технологий и финансирования".

По мнению Арсе, развивающиеся страны должны объединиться для решения своих проблем, не рассчитывая на развитые экономики. "Проблемы Глобального Юга не решит гегемонический Север. Север, который привык к векам доминирования, разграбления наших ресурсов и эксплуатации наших соотечественников. Мы должны сами противостоять проблемам Глобального Юга и решать их вместе с солидарностью и подлинным сотрудничеством во имя благополучия наших народов", - считает глава государства.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.