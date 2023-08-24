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Саммит БРИКС - 2023

В Египте считают, что БРИКС увеличит свое влияние на международной арене после расширения

Премьер Египта Мустафа Мадбули предложил возобновить совместные усилия по борьбе с продовольственным кризисом в рамках объединения

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Эффективность и влияние БРИКС на международной арене увеличатся благодаря расширению объединения. Уверенность в этом выразил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая на мероприятии саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

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"Приветствую шаг БРИКС в направлении расширения. Уверен, что это сделает объединение более эффективным и увеличит его влияние на международной арене", - сказал Мадбули. "Рассчитываем, что Египет внесет свою лепту в усилия по поиску практических решений в ответ на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны и [которые] требуют активизировать сотрудничество", - сказал он.

В частности, премьер Египта предложил возобновить совместные усилия по борьбе с продовольственным кризисом в рамках БРИКС. Он напомнил о "готовности Египта сотрудничать с международным сообществом, чтобы создать в стране зерновой центр торговли и хранения зерна". Кроме того, Мадбули заявил о необходимости "реформировать финансовые институты, чтобы они стали справедливее и более эффективно отвечали интересам развивающихся стран".

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам XV саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. 

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ЕгипетСаммит БРИКС - 2023
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