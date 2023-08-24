В ОАЭ заявили, что воспользуются членством в БРИКС для поддержки стран Глобального Юга

Правитель эмирата Рас-эль-Хайма шейх Сауд бен Сакр аль-Касими сообщил, что ОАЭ заинтересованы в укреплении безопасности и стабильности региона, поэтому будут работать над расширением партнерских отношений с членами БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. ОАЭ рассматривают членство в БРИКС как возможность способствовать экономическому развитию Глобального Юга. Об этом заявил правитель эмирата Рас-эль-Хайма шейх Сауд бен Сакр аль-Касими, который возглавляет делегацию страны на саммите БРИКС.

"Объединенные Арабские Эмираты стремятся воспользоваться преимуществами международных объединений, в том числе БРИКС, для установления новых партнерских отношений и поддержки программы развития на Глобальном Юге, поскольку страна является одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров для африканского континента", - сказал шейх Сауд, выступая на заседании саммита БРИКС и его партнеров - "БРИКС - Африка" и Диалог "БРИКС плюс".

Глава делегации также отметил, что ОАЭ, будучи финансовым и логистическим центром Ближнего Востока, заинтересованы в укреплении безопасности и стабильности региона, поэтому будут работать над расширением партнерских отношений с членами БРИКС.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.