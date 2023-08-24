В Госдепе прокомментировали планы БРИКС по принятию новых участников

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, в США считают, что страны сами могут выбирать себе партнеров

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. США считают, что государства имеют право на самостоятельный выбор партнеров и объединений. Так в ответ на запрос ТАСС Госдепартамент прокомментировал планы БРИКС по принятию новых участников.

"США по-прежнему считают, что страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укреплять наше общее благополучие и поддерживать глобальный мир и безопасность", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 2024 года.