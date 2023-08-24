В США заявили о готовности Трампа участвовать в дебатах только с кандидатом от демократов

Представитель штаба политика Стивен Чун выразил надежду, что бывший президент Соединенных Штатов победит в дебатах

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не собирается участвовать в дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии, но готов полемизировать с кандидатом от демократов. Об этом заявил представитель штаба Трампа Стивен Чун британской газете The Daily Telegraph.

"Он собирается выйти против любого [кандидата] от демократов - будь то [президент США Джо] Байден, [вице-президент] Камала [Харрис] или кто-то еще. Он победит [в дебатах]", - сказал спикер штаба.

23 августа Трамп не стал выступать на первых дебатах кандидатов на пост президента США от Республиканской партии. Свое решение он объяснил тем, что американская общественность хорошо с ним знакома и осведомлена о его деятельности в бытность главой государства.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Помимо Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться.