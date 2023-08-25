В Никарагуа заявили, что расширение БРИКС создает условия для построения лучшего мира

В Манагуа считают, что объединение "позволит постепенно изменить несправедливую, колониалистскую и империалистическую экономическую модель, которая продолжает пытаться доминировать над народами, подчинять страны и правительства своей гегемонии"

ГАВАНА, 25 августа. /ТАСС/. Руководство Никарагуа считает, что увеличение числа стран - участниц БРИКС создает условия, необходимые для построения справедливого мира. Об этом говорится в заявлении правительства центральноамериканской страны, распространенном в четверг.

"Правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа с признательностью и радостью приветствует приглашение, которое главы стран - основателей БРИКС направили своим коллегам из Аргентины, Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Ирана, чтобы они от имени своих народов и правительств присоединились к этой мощной группе стран с развивающейся экономикой, - говорится в документе. - Мы уверены, что включение в БРИКС большего числа народов, стран и государств создаст необходимые условия для лучшего мира, что является неотложным и необходимым".

Отмечается, что Манагуа считает БРИКС объединением, которое "позволит укрепить многополярный мир и постепенно изменить несправедливую, колониалистскую и империалистическую экономическую модель, которая продолжает пытаться доминировать над народами, подчинять страны и правительства своей гегемонии".