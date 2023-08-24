Расширение БРИКС и вопрос единой валюты. Что сказал Лавров журналистам

Причина "взрывного роста" БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) заключается в том, что страны, которые хотят сблизиться с объединением, понимают глубинные причины процессов, происходящих на международной арене. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Все страны - участницы БРИКС были нацелены на принятие решения о приеме новых членов в объединение, которые верят в многополярность и необходимость более справедливых международных отношений. Также БРИКС хочет, чтобы экономические отношения между государствами - членами не зависели от Запада, поэтому организация планирует работать над формированием альтернативной платежной системы.
ТАСС собрал основные заявления Лаврова.
О торговле в БРИКС
- Про единую валюту БРИКС сейчас речи нет. Страны-участницы хотят найти пути обеспечения взаимной торговли и экономических проектов таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и их союзниками.
- Запад доказал свою "готовность активно злоупотреблять своим статусом эмитента резервных валют, чтобы достигать политических целей в нарушение всех правил свободного рынка, международной торговли и Всемирной торговой организации".
- БРИКС планирует предпринимать шаги "по облегчению использования национальных валют, но самое главное - по формированию альтернативной платежной системы".
- Министры финансов БРИКС сформируют группу к следующему саммиту в Казани по вопросу формирования альтернативной платежной системы.
О расширении БРИКС
- Обсуждение расширения БРИКС шло интенсивно. "Не могу сказать, что вообще без проблем, но в целом с нацеленностью каждого государства на принятие решения о приеме новых членов".
- Критериями при обсуждении расширения БРИКС, прежде всего, были "вес, авторитет, значение той или иной страны - претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене".
- Все государства - члены выступают за то, чтобы ряды организации пополнялись единомышленниками. В их числе - страны, которые верят в многополярность и настаивают на повышении роли глобального юга в механизмах глобального управления. "В этом плане шесть стран, чьи названия были сегодня оглашены, <...> они в полной мере отвечают этим критериям".
- Причина "взрывного роста" БРИКС "заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с "пятеркой", <...> глубинных причин тех процессов, которые происходят на международной арене, которые обнажили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой".
- Все страны БРИКС выступают за сохранение названия, которое уже стало брендом. "Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы".
- Россия не будет дожидаться 1 января 2024 года, а заранее как будущий председатель БРИКС начнет контакты с новыми членами, [будем] помогать им "войти в дело".
О гегемонии США
- Гегемонизм Вашингтона глобален, и все "осознают, что цель США не только наказать Россию, используя украинский нацистский режим, а просто устранить любых несогласных, устранить любое инакомыслие".
- В последнее время это очень ярко проявляется на примере Африки. США "буквально диктуют" африканским странам свою волю. Так, например, США принимали стратегию в отношении стран южнее Сахаро-Сахельской зоны. "Для африканских стран это очередное оскорбление. Это означает, что их суверенное право выбирать себе партнеров просто игнорируется".
- Запад требует от африканских стран принимать приглашения на мероприятия, в которых он заинтересован, и отказываться от встреч с участием РФ. "В одиночку многим кажется не очень сподручно противостоять такому нажиму, а в БРИКС они видят союзников, оплот того самого многополярного мира, который мы все должны формировать".
- В БРИКС все происходит по-честному, и равноправие обеспечено всем. В этом отличие БРИКС от G7 и других западоцентричных структур. В "семерке" же все слушают США.
- Говоря о справедливости и демократизации, "нельзя мириться с тем, что из 15 членов Совета Безопасности 6 представляют лагерь США, полностью подчиненный их воле". Поэтому включение Германии и Японии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН не может даже обсуждаться - это только усугубит несправедливость. "Тогда как более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда. А остальные 8 млрд, в общем-то, конечно, недопредставлены".
О России
- "Когда Запад развернется в сторону здравого смысла - не могу судить". Лидеры западных стран под руководством Вашингтона продвигают американскую повестку дня в ущерб себе, своей экономике, своим гражданам.
- Запад сам говорит: "Мы должны победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение на поле боя". "Значит, будем работать на поле боя, а не на дипломатическом поле".
- "Они понимают, но не могут произнести, за что мы там воюем, <...> за свою безопасность, за интересы людей, которые хотят говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки".
- Россия при этом всегда открыта к дискуссиям, но "отвечать призывами к дискуссии на хамские ультиматумы, шантаж и угрозы в наш адрес мы не собираемся".
О зерновой сделке
- РФ готова "в тот же день и тот же час", когда Запад выполнит обещания, возобновить украинскую часть пакета. "Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны".
- Однако признаков, что Запад готов выполнить условия России для возвращения к зерновой сделке, Москва не видит.
О ситуации в Нигере
- Вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер не пойдет никому на пользу. "Это будет разрушительно и губительно для большого количества стран и для тысяч людей".
- Для оценки ситуации в Нигере нужно рассматривать всю предысторию вопроса, а "Запад любит вырывать из контекста" факты. Он поддерживает терроризм и забирает из Африки ресурсы, а РФ, в том числе в советский период, старалась вести себя по-другому, создавая основы промышленности, системы образования, медицины.
- Часть общества африканских стран недовольна взаимоотношениями с Западом, которые не помогают решать проблемы всего населения.
- Демонстрации с российскими флагами после переворота в Нигере говорят о недовольстве жителей этой страны западными практиками, "которые базируются на колониальных процессах".