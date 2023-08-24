Расширение БРИКС и вопрос единой валюты. Что сказал Лавров журналистам

Причина "взрывного роста" БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) заключается в том, что страны, которые хотят сблизиться с объединением, понимают глубинные причины процессов, происходящих на международной арене. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Все страны - участницы БРИКС были нацелены на принятие решения о приеме новых членов в объединение, которые верят в многополярность и необходимость более справедливых международных отношений. Также БРИКС хочет, чтобы экономические отношения между государствами - членами не зависели от Запада, поэтому организация планирует работать над формированием альтернативной платежной системы.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

О торговле в БРИКС

Про единую валюту БРИКС сейчас речи нет. Страны-участницы хотят найти пути обеспечения взаимной торговли и экономических проектов таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и их союзниками.

Запад доказал свою "готовность активно злоупотреблять своим статусом эмитента резервных валют, чтобы достигать политических целей в нарушение всех правил свободного рынка, международной торговли и Всемирной торговой организации".

БРИКС планирует предпринимать шаги "по облегчению использования национальных валют, но самое главное - по формированию альтернативной платежной системы".

Министры финансов БРИКС сформируют группу к следующему саммиту в Казани по вопросу формирования альтернативной платежной системы.

О расширении БРИКС

Обсуждение расширения БРИКС шло интенсивно. "Не могу сказать, что вообще без проблем, но в целом с нацеленностью каждого государства на принятие решения о приеме новых членов".

Критериями при обсуждении расширения БРИКС, прежде всего, были "вес, авторитет, значение той или иной страны - претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене".

Все государства - члены выступают за то, чтобы ряды организации пополнялись единомышленниками. В их числе - страны, которые верят в многополярность и настаивают на повышении роли глобального юга в механизмах глобального управления. "В этом плане шесть стран, чьи названия были сегодня оглашены, <...> они в полной мере отвечают этим критериям".

Причина "взрывного роста" БРИКС "заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с "пятеркой", <...> глубинных причин тех процессов, которые происходят на международной арене, которые обнажили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой".

Все страны БРИКС выступают за сохранение названия, которое уже стало брендом. "Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы".

Россия не будет дожидаться 1 января 2024 года, а заранее как будущий председатель БРИКС начнет контакты с новыми членами, [будем] помогать им "войти в дело".

О гегемонии США

Гегемонизм Вашингтона глобален, и все "осознают, что цель США не только наказать Россию, используя украинский нацистский режим, а просто устранить любых несогласных, устранить любое инакомыслие".

В последнее время это очень ярко проявляется на примере Африки. США "буквально диктуют" африканским странам свою волю. Так, например, США принимали стратегию в отношении стран южнее Сахаро-Сахельской зоны. "Для африканских стран это очередное оскорбление. Это означает, что их суверенное право выбирать себе партнеров просто игнорируется".

Запад требует от африканских стран принимать приглашения на мероприятия, в которых он заинтересован, и отказываться от встреч с участием РФ. "В одиночку многим кажется не очень сподручно противостоять такому нажиму, а в БРИКС они видят союзников, оплот того самого многополярного мира, который мы все должны формировать".

В БРИКС все происходит по-честному, и равноправие обеспечено всем. В этом отличие БРИКС от G7 и других западоцентричных структур. В "семерке" же все слушают США.

Говоря о справедливости и демократизации, "нельзя мириться с тем, что из 15 членов Совета Безопасности 6 представляют лагерь США, полностью подчиненный их воле". Поэтому включение Германии и Японии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН не может даже обсуждаться - это только усугубит несправедливость. "Тогда как более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда. А остальные 8 млрд, в общем-то, конечно, недопредставлены".

О России

"Когда Запад развернется в сторону здравого смысла - не могу судить". Лидеры западных стран под руководством Вашингтона продвигают американскую повестку дня в ущерб себе, своей экономике, своим гражданам.

Запад сам говорит: "Мы должны победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение на поле боя". "Значит, будем работать на поле боя, а не на дипломатическом поле".

"Они понимают, но не могут произнести, за что мы там воюем, <...> за свою безопасность, за интересы людей, которые хотят говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки".

Россия при этом всегда открыта к дискуссиям, но "отвечать призывами к дискуссии на хамские ультиматумы, шантаж и угрозы в наш адрес мы не собираемся".

О зерновой сделке

РФ готова "в тот же день и тот же час", когда Запад выполнит обещания, возобновить украинскую часть пакета. "Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны".

Однако признаков, что Запад готов выполнить условия России для возвращения к зерновой сделке, Москва не видит.

О ситуации в Нигере