Лавров: главы минфинов БРИКС сформируют группу по платежной системе к саммиту в Казани

Глава МИД РФ напомнил про проект пула резервных валют объединения

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Министры финансов и председатели центральных банков стран БРИКС сформируют рабочую группу к следующему саммиту в Казани по вопросу формирования альтернативной платежной системы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил про проект пула резервных валют БРИКС. По его словам, это "предтеча тех шагов, которые [страны БРИКС] планируют предпринимать, - шаги по облегчению использования национальных валют, но самое главное, по формированию альтернативной платежной системы".

"Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков. Они должны сформировать соответствующую рабочую группу и подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту в Казани", - указал Лавров.