24 августа, 11:30,
обновлено 24 августа, 11:44
Саммит БРИКС - 2023

Лавров: главы минфинов БРИКС сформируют группу по платежной системе к саммиту в Казани

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ напомнил про проект пула резервных валют объединения

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Министры финансов и председатели центральных банков стран БРИКС сформируют рабочую группу к следующему саммиту в Казани по вопросу формирования альтернативной платежной системы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил про проект пула резервных валют БРИКС. По его словам, это "предтеча тех шагов, которые [страны БРИКС] планируют предпринимать, - шаги по облегчению использования национальных валют, но самое главное, по формированию альтернативной платежной системы".

"Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков. Они должны сформировать соответствующую рабочую группу и подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту в Казани", - указал Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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