Эксперт считает, что расширение БРИКС стало стратегическим успехом России и Китая

Лидерам западных стран "следует рассматривать это расширение как попытку создать серьезный противовес G7, доля которой в мировом ВВП продолжает сокращаться", отметила член исполнительного совета германского Фонда Бертельсмана Даниэла Шварцер

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Расширение БРИКС является стратегическим успехом России и Китая. Такое мнение выразила член исполнительного совета германского Фонда Бертельсмана Даниэла Шварцер в интервью австрийской газете Der Standard.

"Расширение группы БРИКС - это стратегический успех для Китая и России <...>. Вместе с Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами к ней присоединяются три крупнейших в мире экспортера нефти и газа", - сказала политолог. По ее мнению, лидерам западных стран "следует рассматривать это расширение как попытку создать серьезный противовес G7, доля которой в мировом ВВП продолжает сокращаться".

В контексте конкуренции Евросоюза с Россией и Китаем за влияние на Африканском континенте эксперт отметила, что "европейцам необходимо срочно пересмотреть свою политику в отношении Африки". Шварцер считает, что Европа "потеряла авторитет в Африке". В качестве примера она ссылается на "эгоистичный подход" западных стран в вопросе поставок вакцин во время пандемии коронавируса. Кроме того, пока ЕС наряду с Всемирным банком и Международным валютным фондом пытается "увязать выдачу кредитов с соблюдением принципов надлежащего управления", Китай предоставляет африканским странам займы "без таких условий".

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса на итоговой пресс-конференции объявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также сообщил, что лидеры объединения согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуру для расширения БРИКС. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что при принятии решения о расширении состава объединения в расчет принимался "вес, авторитет, значение той или иной страны - претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене". К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных участников БРИКС.