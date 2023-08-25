В ФРГ выступили за привлечение к ответственности виновных за взрывы на "Севпотоках"

По данным ZDF, появляется все больше свидетельств того, что за взрывами на "Северных потоках" могут стоять связанные с Украиной преступники

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер высказалась за привлечение к ответственности виновных по делу о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Я надеюсь, что генеральный прокурор найдет достаточно доказательств, чтобы предъявить преступникам обвинения", - сказала Фезер в интервью журналу Der Spiegel. "Мы должны привлекать к ответственности за такие преступления. Это также укрепляет доверие граждан к правовому государству, когда удается прояснить такие сложные вопросы", - подчеркнула министр, отвечая на вопрос, смогут ли следователи выяснить, кто стоял за взрывами на "Северных потоках".

Комментируя информацию о том, что, по некоторым данным, преступники связаны с Украиной, глава МВД ФРГ не стала говорить, каковы были бы политические последствия, если бы это подозрение подтвердилось. "Судебное разбирательство находится в ведении генерального прокурора. Я не могу давать оценки, пока расследование не будет завершено", - пояснила она.

Отвечая на вопрос о том, что иностранные спецслужбы предупредили Германию о возможной атаке на трубопроводы еще летом 2022 года и правительство ФРГ должно было принять меры предосторожности, Фезер указала, что "ей не известна такая информация". Независимо от этого, по ее словам, с самого начала конфликта на Украине "было ясно, что риски для критически важной инфраструктуры - в том числе и в Германии - значительно возросли". "Поэтому мы немедленно усилили меры защиты, например в области кибербезопасности", - констатировала Фезер, напомнив, что в июле представила законопроект о защите критически важной инфраструктуры.

Ранее телеканал ZDF сообщил, что источники, знакомые с ходом расследований диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", утверждают, что следы ведут в одном направлении - на Украину. По его информации, появляется все больше свидетельств того, что за взрывами на "Северных потоках" могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование. Однако, по данным ZDF и Der Spiegel, источники считают украинский след особенно убедительным.