27 августа, 15:34

В Зимбабве лидер оппозиции отказался признать победу на выборах действующего президента

Нельсон Чамиса заявил, что в ходе голосования произошла "вопиющая и гигантская фальсификация"

ПРЕТОРИЯ, 27 августа. /ТАСС/. Лидер зимбабвийской оппозиции Нельсон Чамиса, занявший второе место на состоявшихся 23 августа президентских выборах, отказался признать победу на них действующего главы государства Эммерсона Мнангагвы. Об этом он объявил на пресс-конференции, состоявшейся в Хараре.

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"Мы выиграли эти выборы, - цитирует Чамису агентство AFP. - Мы - лидеры. Удивительно, что Мнангагва объявлен победителем, у нас есть реальные результаты". Одновременно лидер оппозиции заявил о том, что в ходе голосования произошла "вопиющая и гигантская фальсификация".

Избирательная комиссия Зимбабве объявила в ночь на 27 августа, что победу на президентских выборах, в которых участвовали 11 кандидатов, одержал Мнангагва с 52,6% полученных голосов, результат Чамисы - 44%.

Чамиса пока не сообщил, какие именно действия он намерен предпринять вслед за объявлением себя победителем на состоявшихся выборах. 

Теги:
ЗимбабвеМнангагва, Эммерсон
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