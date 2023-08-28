Эксперты: вступление Эфиопии в БРИКС поможет расширить влияние группы в Африке

Как считает доцент Эфиопского университета государственной службы Мукеррим Мифтах, это также дополнительно укрепит тесные связи страны с такими странами как Россия и Китай

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Вступление Эфиопии в БРИКС не только укрепит экономическое и политическое сотрудничество между странами объединения, но и поможет им расширить влияние на Африканском континенте, считают эфиопские эксперты. Их мнение приводит агентство Xinhua.

"Как африканская страна с быстро растущей экономикой, Эфиопия может укрепить влияние платформы и распространить ее точку зрения на африканском континенте", - приводит агентство слова доцента Аддис-Абебского университета Балью Демисси. Сотрудничество Эфиопии и БРИКС "может улучшить как внутренние, так и внешние политические и экономические связи и поспособствует региональной интеграции африканских стран", добавил он.

Агентство также приводит мнение доцента Эфиопского университета государственной службы Мукеррима Мифтаха, который считает, что вступление страны в состав объединения не только "дополнительно укрепит ее тесные связи с такими странами как Россия и Китай", но и "поможет БРИКС противостоять влиянию Запада на африканском континенте". Эксперт также указал на потенциал Эфиопии в разрешении региональных конфликтов, миротворческих миссиях, борьбе с терроризмом и содействии выполнению планов по устойчивому развитию.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В его рамках прошла крупнейшая за последние годы встреча глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки.