FT: японское агентство по кибербезопасности признало факт утечки данных пользователей

По сведениям газеты, почтовую систему NISC взломали в октябре 2022 года

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты японского Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности (NISC) признали факт утечки данных пользователей из-за проблем безопасности в почтовой системе ведомства. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, почтовая система NISC была взломана в октябре прошлого года, однако сотрудники центра смогли распознать утечку лишь в июне. В настоящее время компания уже проинформировала своих клиентов о том, что "данные их электронной почты, возможно, были скомпрометированы". Поскольку центр обслуживает и правительственные структуры, в настоящий момент есть опасения, что хакеры могли также получить доступ к информации государственной важности.

NISC официально не обвинила в атаке какую-либо известную хакерскую группу. Как утверждает издания, за атакой могли стояли китайские специалисты. МИД КНР опроверг эту информацию и призвал Токио обратить внимание на США, которые "известны шпионажем за союзниками". "Ранее WikiLeaks раскрыл, что США осуществляли кибершпионаж против Японии, включая членов кабинета министров", - приводит FT выдержку из заявления китайского ведомства.

Как отмечает газета, этот инцидент продолжил серию расследований в сфере японской кибербезопасности, так как системы страны регулярно подвергаются хакерским атакам. Неспособность страны безопасно хранить и обрабатывать данные вызывает беспокойство таких союзников Японии, как Великобритания и США.

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны Японии планирует нанять до 500 новых технических специалистов для укрепления потенциала страны в обеспечении кибербезопасности на фоне сообщений некоторых американских СМИ о взломе национальных оборонных систем китайскими военными хакерами. Глава МО Японии Ясукадзу Хамада опроверг эту информацию, сказав, что ведомство не фиксировало утечек секретных данных из своих сетей.