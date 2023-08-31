Глава МИД Венгрии призвал ЕС изменить миграционную политику на фоне переворота в Габоне

Петер Сийярто добавил, что страна сделает все возможное для уменьшения миграционного давления на Европу

БУДАПЕШТ, 31 августа. /ТАСС/. Военный переворот в Габоне должен стать сигналом о том, что Европейскому союзу пора прекратить поддержку миграции из африканских и азиатских стран. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании с коллегами из стран ЕС в испанском городе Толедо.

Глава МИД напомнил, что переворот в Габоне стал уже восьмым подобным событием в странах Центральной и Западной Африки за последние три года. "Каждый такой переворот несет в себе риск нестабильности, и мы очень хорошо знаем, что если в африканской стране, в африканском регионе возникает нестабильность, то это может очень легко вызвать новые волны миграции", - сказал Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Поэтому очень важно, чтобы Европейский союз ясно высказался по этому вопросу. Давайте, наконец, оставим позади политику поддержки миграции и дадим понять, что въехать в Европу можно только легально", - подчеркнул министр.

Он считает, что "если Брюссель продолжит свою промиграционную политику, то европейский континент окажется под давлением, которому будет очень трудно противостоять". "Это потребует особых усилий от тех стран, которые защищают внешние границы Европейского союза", - сказал министр, уточнив, что Венгрия как раз относится к числу таких стран.

"Мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить миграционное давление на Европу. В Венгрию можно въехать только легально, мы не допустим въезда нелегальных мигрантов, и я по-прежнему буду настаивать на том, что Европейский союз должен наконец прекратить свою промиграционную политику", - заявил глава МИД.

В Габоне группа высокопоставленных военных утром 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги состоявшихся 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Глава государства и представители его администрации помещены под арест.