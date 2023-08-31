Бывший нигерийский министр анонсировал новые военные перевороты во франкоязычной Африке

Феми Фани-Кайоде считает, что гегемония Франции вызывает у подавляющего большинства африканцев "невиданную ненависть, презрение и возмущение"

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Перевороты в Нигере и Габоне не станут последними для франкоязычных государств Африки, эта тенденция продолжится. Такое мнение выразил бывший министр авиации и член руководства правящей в Нигерии партии Конгресс всех прогрессивных сил Феми Фани-Кайоде.

"Меня это не удивляет, честно говоря, нам следует ожидать новых переворотов во франкоязычных государствах Африки", - пишет Фани-Кайоде в социальной сети X (ранее - Twitter). "События в Габоне дают ясное указание на то, что гегемония французов в Африке практически закончилась, - отмечает эксперт. - Им бросали вызов, их унижали и высмеивали в большинстве их бывших колоний. Они вызывают у подавляющего большинства африканцев невиданную ненависть, презрение и возмущение. Если они не уступят воле народа Африки и срочно не уберутся восвояси во Францию, то их выбросят вон силой оружия, как это было во Вьетнаме и в Алжире".

По его оценке, в Африке начинается "борьба за волю и свободу от тирании и гнета французов и их извращенного и всепроникающего господства".

Касаясь событий в Габоне, он задался вопросом, будут ли ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) или Африканский союз угрожать вторжением в страну, как в ситуации с Нигером.

Перевороты в Габоне и Нигере

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что он "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Позднее 30 августа на собрании генералов Брис Клотер Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.