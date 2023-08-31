Страны Центральной Африки готовят экстренный саммит для рассмотрения ситуации в Габоне

Дату встречи еще не определили

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) готовит экстренный саммит для выработки политики в отношении Габона, где власть в результате государственного переворота захватили военные. Об этом говорится в коммюнике организации, которая объединяет 11 государств центральной части Африки, включая Габон.

"Комиссия ECCAS продолжает внимательно следить за развитием событий в Габоне, готовя созыв в ближайшее время чрезвычайной встречи глав государств и правительств в формате Совета мира и безопасности в Центральной Африке (СМБЦА - прим. ТАСС) в целях изучения ситуации в Габоне с точки зрения политики и безопасности, а также выработки дальнейших шагов", - говорится в нем. Дата встречи еще не определена. Одновременно ECCAS осудило переворот в Габоне и призвало к восстановлению конституционного порядка в стране.

ECCAS было создано в 1983 году. Сейчас эта региональная организация объединяет Анголу, Бурунди, Габон, ДР Конго, Камерун, Республику Конго, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Экваториальную Гвинею. В 2000 году страны - члены ECCAS подписали соглашение о создании СМБЦА, которое предусматривает совместные действия для поддержания в регионе безопасности.