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Times: нового главу МО Британии сравнили с "играющим в хранилище ядерного оружия ребенком"

Один из источников газеты обратил внимание на отсутствие у Гранта Шэппса какого-либо опыта в военной сфере

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Назначение Гранта Шэппса на пост министра обороны Великобритании было встречено с удивлением и скепсисом многими депутатами от правящей Консервативной партии, представителями королевских ВС и даже членами правительства. Об этом сообщила газета The Times.

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Один из неназванных высокопоставленных членов кабмина в комментарии изданию сравнил повышение Шэппса, который ранее занимал должность главы министерства энергетики и углеродной нейтральности, с поощрением "ребенка, играющего в хранилище ядерного оружия". Другой собеседник обратил внимание на отсутствие у нового министра обороны какого-либо опыта в военной сфере.

"Я не понимаю этого. У него вообще нет заметного опыта в оборонной сфере. Я полагаю, что [в правительстве] хотели [видеть во главе Минобороны] кого-то с опытом управления министерством и хорошими коммуникационными способностями", - добавил он. Некоторые депутаты от Консервативной партии подчеркнули, что Шэппс даже не состоит в их специальной группе в мессенджере WhatsApp, где обсуждаются военные вопросы. Источники газеты в королевских ВС также назвали назначение Шэппса "вызывающим удивление". 

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