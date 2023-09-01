Эксперт: в США не знают, как ВСУ могут противодействовать обороне России на Украине

Эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот отметила, что американские войска не имеют достаточного опыта борьбы с такими укреплениями без преимущества в воздухе

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. США не имеют необходимого боевого опыта, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) противодействовать оборонным укреплениям, возведенным российскими войсками на линии боевого соприкосновения. Такое мнение газете Le Monde выразила эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.

"В настоящее время украинцы сталкиваются с одними из самых сложных оборонных укреплений, которые мы видели за последние десятилетия", - заявила Мэссикот. Она подчеркнула, что "американские войска не имеют достаточного опыта [борьбы с такими укреплениями] без преимущества в воздухе". Le Monde отмечает, что армия США "действительно не имеет никакого боевого опыта на подобном театре военных действий с окопами и оборонными укреплениями, вырытыми хорошо снабжаемой регулярной армией противника", а разработанная Соединенными Штатами для операций в Афганистане и Ираке модель боевых действий "[на Украине] бесполезна".

Мэссикот полагает, что результаты контрнаступления ВСУ "будут зависеть от ряда факторов, которые не фигурируют в публичных обсуждениях, таких как темпы использования артиллерийских снарядов и автоматических вооружений", а также от реального числа потерь.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения. При этом на Украине вновь заговорили о возможности ужесточения мобилизационных мероприятий. В Киеве опасаются, что из-за отсутствия анонсированных прорывов в зоне боевых действий страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины, и пытаются переложить ответственность за провал на союзников, заявляя о недопоставках обещанного вооружения.