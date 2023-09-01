В Белоруссии заявили, что учения укрепят доверие между народами и армиями стран ОДКБ

Начальник Генерального штаба ВС республики Виктор Гулевич отметил важность в нынешних условиях сохранить историческую память, общую героическую историю и совместными усилиями обеспечить безопасность государств объединения

БРЕСТ, 1 сентября. /ТАСС/. Начавшиеся в Белоруссии Совместные оперативно-стратегические учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023" укрепят доверие между народами и вооруженными силами стран - участниц организации, являющимися наследниками поколения Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом на церемонии открытия учений, состоявшейся на Площади церемониалов в Брестской крепости-герое, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

"Сегодня в одном строю стоят достойные наследники поколения Великой Победы. Уверен, что участие в совместных учениях еще больше укрепит доверие между вооруженными силами и народами наших государств", - сказал он.

По словам Гулевича, символично, что открытие учений прошло в Брестской крепости, являющейся символом вечной славы и мужества советских воинов многих национальностей, безгранично любивших свою родину и отдавших за нее жизнь. "Поэтому очень важно в нынешних непростых военно-политических условиях, складывающихся вокруг наших стран, сохранить историческую память, нашу общую героическую историю и совместными усилиями обеспечить безопасность наших государств", - заявил начальник белорусского Генштаба, объявляя учения открытыми.

В ходе церемонии открытия учений военнослужащие контингентов стран-участниц в колоннах под флагами своих государств прибыли на Площадь церемониалов под звуки духового оркестра. После торжественного вноса знамени Брестской крепости-героя первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Андрей Матиевич доложил о готовности к началу учений. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил стран - участниц учений и властей Белоруссии возложили цветы и венки к Вечному огню. Память защитников родины почтили минутой молчания. После поднятия на флагштоках флагов государств - участников ОДКБ и исполнения их гимнов национальные контингенты участвующих в учении стран прошли торжественным маршем.

Совместные учения

В рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября пройдут пять совместных и специальных учений. На учениях Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточноевропейском регионе ОДКБ. Подразделения разведки задействуют в учениях "Поиск", в ходе учений "Эшелон" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальных учениях "Барьер" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Запланированы также специальные учения "Скала" подразделений МЧС. На завершающем этапе учений "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". В учениях принимают участие национальные контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения. Всего для участия в учениях заявлено более 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.