В Австрии заявили, что ЕС не стоит возлагать чрезмерных надежд на контрнаступление Киева

Глава МИД страны Александер Шалленберг отметил необходимость стратегического терпения

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Европейским странам следует отказаться от чрезмерных ожиданий от украинского контрнаступления и проявить "стратегическое терпение". Такое мнение выразил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы в Европе должны быть осторожны, чтобы не возлагать на украинскую сторону чрезмерных надежд. Всегда было ясно, что это контрнаступление будет трудным. Россияне окопались и построили массивные оборонительные позиции. Одно только минирование тысяч и тысяч квадратных километров земли - это проблема, которая будет занимать нас еще многие годы. Нам необходимо стратегическое терпение", - отметил Шалленберг.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.