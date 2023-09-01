1 сентября, 10:35
Военная операция на Украине

В Австрии заявили, что ЕС не стоит возлагать чрезмерных надежд на контрнаступление Киева

Глава МИД страны Александер Шалленберг отметил необходимость стратегического терпения

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Европейским странам следует отказаться от чрезмерных ожиданий от украинского контрнаступления и проявить "стратегическое терпение". Такое мнение выразил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы в Европе должны быть осторожны, чтобы не возлагать на украинскую сторону чрезмерных надежд. Всегда было ясно, что это контрнаступление будет трудным. Россияне окопались и построили массивные оборонительные позиции. Одно только минирование тысяч и тысяч квадратных километров земли - это проблема, которая будет занимать нас еще многие годы. Нам необходимо стратегическое терпение", - отметил Шалленберг.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
АвстрияУкраинаРоссияШалленберг, АлександерВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация