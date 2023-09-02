Десятки тысяч израильтян вновь вышли на акции протеста против правительства Нетаньяху

Основная демонстрация прошла в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сентября. /ТАСС/. Новая волна массовых акций протеста против правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и проводимой им судебной реформы прошла в субботу вечером в Израиле. По традиции основная демонстрация прошла в Тель-Авиве, где наиболее сильны оппозиционные настроения, передает корреспондент ТАСС.

Митинг в Тель-Авиве, как и ранее, проходил возле комплекса правительственных зданий на востоке города. Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги и требовали защитить израильскую демократию, а над толпой развевались многочисленные бело-сине-белые израильские флаги.

Организаторы демонстрации не отказались от ее проведения, несмотря на массовые беспорядки, вспыхнувшие в первой половине дня в субботу в южных районах Тель-Авива. Участниками столкновений там стали эритрейские беженцы, проживающие в Израиле. Отношения выясняли сторонники и противники нынешних властей Эритреи, праздничная акция, приуроченная к 30-летию независимости этого африканского государства, переросла в беспорядки, в ходе которых пострадали порядка 170 человек, в том числе 49 полицейских. После случившегося организаторы вечернего митинга объявили, что манифестация пройдет в тесной координации с полицией во избежание эксцессов. По окончании демонстрации оргкомитет призвал участников акции сдать кровь в одной из больниц Тель-Авива, куда поступили многие из пострадавших во время утренних беспорядков.

Протесты в Израиле

Противники судебной реформы проводят массовые акции протеста уже 35-ю субботу подряд. По информации 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала немногим более 100 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны. В общей сложности организаторы заявили о проведении 150 акций по всему Израилю.

Массовые протесты в Израиле продолжаются с начала года, когда правительство страны во главе с Нетаньяху представило план масштабной судебной реформы. Оппозиция сразу же выступила против этого проекта, сочтя, что он подрывает основы демократии в Израиле. Правительство настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента Ицхака Герцога.

24 июля парламент Израиля утвердил первый закон в рамках судебной реформы, ограничивающий полномочия Верховного суда в части отмены решений правительства. Оппозиция голосование бойкотировала. По его итогам организаторы протестов заявили, что будут продолжать демонстрации, пока не добьются отмены реформы.