Глава МИД Италии назвал важной предстоящую встречу Путина и Эрдогана

В частности, Антонио Таяни затронул тему зерновой сделки, возобновление которой, по его мнению, может стать "маленьким шагом к миру"

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящийся с визитом в Китае, назвал важной предстоящую встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"[Встреча] является важной, и я считаю, что необходимо сделать все, чтобы прийти к соглашению по всем [связанным с конфликтом на Украине] вопросам", - приводит его слова агентство ANSA.

В частности, Таяни затронул тему зерновой сделки, возобновление которой, по его мнению, может стать "маленьким шагом к миру".

В понедельник Эрдоган отправится в Сочи на переговоры с Путиным. Источник в Анкаре сообщил ТАСС, что турецкий лидер планирует обсудить в том числе жизнеспособность зерновой сделки в свете новых условий ООН.