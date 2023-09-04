4 сентября, 05:49

Глава МИД Италии назвал важной предстоящую встречу Путина и Эрдогана

В частности, Антонио Таяни затронул тему зерновой сделки, возобновление которой, по его мнению, может стать "маленьким шагом к миру"

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, находящийся с визитом в Китае, назвал важной предстоящую встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"[Встреча] является важной, и я считаю, что необходимо сделать все, чтобы прийти к соглашению по всем [связанным с конфликтом на Украине] вопросам", - приводит его слова агентство ANSA.

В частности, Таяни затронул тему зерновой сделки, возобновление которой, по его мнению, может стать "маленьким шагом к миру".

В понедельник Эрдоган отправится в Сочи на переговоры с Путиным. Источник в Анкаре сообщил ТАСС, что турецкий лидер планирует обсудить в том числе жизнеспособность зерновой сделки в свете новых условий ООН. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияИталияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТаяни, Антонио
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