Видодо открыл саммит АСЕАН, подчеркнув важность равенства и единства его участников

По словам президента Индонезии, странам-участницам организации необходимо объединять усилия для решения общих проблем в регионе и мире в целом

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) открылся во вторник в столице Индонезии, Джакарте. Выступая с приветственной речью, индонезийский президент Джоко Видодо особо подчеркнул важность сохранения единства и равенства участников организации.

"Я хочу подчеркнуть, что единство АСЕАН до сих пор сохраняется в хорошем состоянии. Это равенство, которое я вижу, стало редкостью в мире. Много несправедливостей и конфликтов происходит именно из-за отсутствия равенства", - сказал Видодо, чье обращение транслировала президентская администрация.

По словам Видодо, АСЕАН не должна быть площадкой, которая представляла бы интересы какой-либо из мировых держав. Он подчеркнул, что вместо этого необходимо объединять усилия для решения общих проблем в регионе и мире в целом, а также работать для поддержания стабильности и процветания.

Саммит АСЕАН, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября. В ходе них стороны обсудят вопросы интеграции и расширение сотрудничества в некоторых областях, а также региональные вопросы. По мнению местных наблюдателей, ключевыми темами, которые будут обсуждаться на встрече, могут стать кризис в Мьянме и ситуация вокруг спорных, с точки зрения некоторых стран, акваторий в Южно-Китайском море.

На полях саммита, предварительно в среду и четверг, пройдут встречи в рамках партнерства АСЕАН с несколькими странами. Так, Индонезию посетят премьер Госсовета КНР Ли Цян, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие. 7 сентября Джакарта примет Восточноазиатский саммит.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.