The Economist назвал Умерова компромиссным кандидатом на пост главы МО Украины

По данным издания, Рустем Умеров воспринимается как "верный администратор, которого при этом уважают некоторые из активистов, сосредоточившихся на борьбе с коррупцией"

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Рустем Умеров, который, как ожидается, станет новым министром обороны Украины, стал компромиссным и наиболее удобным кандидатом для руководства страны. Как пишет еженедельник The Economist, другие претенденты на этот пост хотели привести с собой свои команды, что было воспринято как "слишком радикальное [требование] для министерства, распоряжающегося настолько большой долей государственного бюджета".

Умеров, как пишет издание, напротив, воспринимается как "верный администратор, которого при этом уважают некоторые из активистов, сосредоточившихся на борьбе с коррупцией". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк охарактеризовал бывшего инвестиционного банкира Умерова как человека, который "просто не заинтересован в деньгах". По оценкам The Economist, окружение президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что "эти качества [Умерова] помогут им погасить гнев в обществе", вызванный коррупционными скандалами в украинском Минобороны.

Еженедельник также считает не случайным, что отставка прежнего главы ведомства Алексея Резникова совпала по времени с задержанием украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Бывший покровитель Зеленского обвиняется в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. The Economist отмечает, что Зеленский стремится показать себя борцом с коррупцией, при этом примечательно, что арест Коломойского осуществило не Национальное антикоррупционное бюро Украины, а СБУ, находящаяся в подчинении президента.

Издание подчеркивает, что от исхода дела Коломойского и от того, удастся ли победить коррупцию в Минобороны, будет "во какой-то степени зависеть готовность стран Запада продолжать финансирование Украины".

Перестановки в Минобороны Украины

3 сентября на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны Зеленский объявил о решении сменить Резникова на Умерова, ранее возглавлявшего Фонд государственного имущества Украины. Резников в понедельник подал в Раду заявление об отставке, а профильный комитет поддержал его. Во вторник депутаты общим голосованием приняли отставку главы ведомства. Затем Зеленский должен будет внести на утверждение парламента кандидатуру нового министра. Согласно процедуре, Умеров также подал в Раду заявление об увольнении с занимаемой им сейчас должности главы Фонда госимущества, которое тоже уже было одобрено парламентариями.

Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в ведомстве последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил свой пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи.