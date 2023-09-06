Белорусские загранучреждения перестанут выдавать паспорта с 7 сентября

Документ можно будет получить, обменять или продлить только на территории Белоруссии

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Белорусские загранучреждения с 7 сентября более не уполномочены на обмен паспортов и идентификационных карт. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД к указу президента "О порядке выдачи документов и совершения действий".

"Белорусские загранучреждения более не уполномочены заниматься вопросами выдачи, обмена, продления всех видов паспортов и идентификационных карт. Указанные действия можно осуществить на территории Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что апостиль также будет проставляться в одном из компетентных органов в Белоруссии. Подача документов для получения апостиля возможна только лично владельцем документа либо иным лицом при предъявлении доверенности, оформленной в Белоруссии. Личная подача документов в заинтересованный орган также предусмотрена для получения справок ЗАГС, повторных свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, кроме смерти.

Согласно документу, предусматривается личное обращение или использование доверенности, оформленной на территории Белоруссии и при заверении сделок с имуществом, государственной регистрации имущества.

Посольства и консульства продолжат заниматься вопросами гражданства, консульского учета, регистрацией актов гражданского состояния, оформлением постоянного проживания за пределами Белоруссии. Дипломатические представительства будут и далее выдавать свидетельства на возвращение в республику, удостоверять завещания, согласия, отказы, свидетельствовать верность копий и подлинность подписи на документах.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко 4 сентября сообщила, что он подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", который направлен на дальнейшее совершенствование порядка административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств. Документ 6 сентября опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы предлагали обсудить возможность выдачи новых паспортов уехавшим после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году белорусам, если у документов истек срок действия.