Дипмиссии Белоруссии не будут выдавать паспорта проживающим за границей белорусам

Для тех, кто уже подал документы о получении нового паспорта за границей, сохраняется прежний порядок

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Белорусские диппредставительства и консульские учреждения перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, проживающим за границей. Это следует из президентского указа "О порядке выдачи документов и совершения действий", текст которого размещен на сайте главы белорусского государства.

Ранее белорусы, постоянно проживающие за пределами Белоруссии и состоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах.

Согласно новому указу президента, теперь это можно будет сделать только в "органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства", в отдельно прописанных случаях в МИД республики. Для тех, кто уже подал документы о получении нового паспорта за границей, сохраняется прежний порядок.

Также согласно указу оформить сделки с имуществом и выполнить некоторые административные процедуры можно будет при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Белоруссии.

"Правительству Беларуси в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим указом и принять иные меры по его реализации", - сказано в документе.

4 сентября президентская пресс-служба сообщила, что Александр Лукашенко подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", который направлен на дальнейшее совершенствование порядка осуществления административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений. Подробности не сообщались. На Национальном правовом интернет-портале он пока не опубликован, следовательно, еще не вступил в законную силу.