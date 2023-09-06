WP: Блинкен в Киеве обсудит борьбу с коррупцией и дискуссии в ГА ООН

По информации газеты, госсекретарь уже посетил посольство США и намерен встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен, прибывший 6 сентября в Киев, пробудет в столице Украины два дня и обсудит вопросы борьбы с коррупцией и дискуссии на неделе высокого уровня на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По ее информации, госсекретарь уже посетил посольство США и намерен встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и обсудить с "гражданскими организациями вопросы борьбы с коррупцией".

Как отмечает издание, еще одной причиной поездки является предстоящая в этом месяце встреча мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. "Для нас важно продолжать возглавлять глобальные усилия по их [Украине] поддержке. Поэтому очень важно иметь возможность проконсультироваться и договориться до того, как мы доберемся до Нью-Йорка", - заявил один из американских чиновников.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информировал, что Блинкен в ходе визита может также объявить о выделении Киеву более $1 млрд.

Поездка Блинкена проходит на фоне того, как контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается намного медленнее, чем ожидалось ранее, уточняет CNN. Как отмечает телеканал, Блинкен также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого он "ожидает отчета" о результатах контрнаступления ВСУ.

В прошлый раз Блинкен побывал на Украине в сентябре 2022 года.