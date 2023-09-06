СМИ сообщило о гибели четырех талибов при перестрелке на границе с Пакистаном

Более 10 получили ранения, передает Aamaj News

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четверо сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) погибли и более 10 получили ранения в результате перестрелки на афгано-пакистанской границе. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

По их информации, стрельба произошла в районе КПП "Торхам".

Ранее о столкновении талибов с пакистанскими пограничниками сообщил телеканал Ariana News. По его данным, причиной конфликта стала попытка афганцев возвести укрепления на территории соседнего государства. Первой огонь открыла пакистанская сторона. Движение через КПП приостановлено.