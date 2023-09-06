Румыния уведомила союзников по НАТО об обнаружении обломков БПЛА у границы с Украиной

По данным Reuters, страны альянса выразили солидарность с Бухарестом

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис информировал союзников по НАТО о найденных на территории страны вблизи границы с Украиной обломках беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

"Я информировал союзников НАТО, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам саммита Междуморья или Инициативы трех морей в Бухаресте. - Нашему послу в НАТО было поручено в первую очередь информировать генерального секретаря [альянса], во-вторых, информировать союзников, что произошло этим утром, когда наш посол в рамках Североатлантического совета официально информировал всех союзников об инциденте, возможном инциденте и о том, что были найдены обломки, очень вероятно, беспилотника".

"По мере того, как расследование принесет новые доказательства, мы сможем сделать следующие шаги и, конечно, сообщим обо всем, что будет найдено", - добавил он.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО, которое пока не обнародовано, сообщает, что союзники по Североатлантическому альянсу выразили "твердую солидарность" с Бухарестом. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", - цитирует агентство заявление альянса.

Ранее Йоханнис сообщил, что потребовал провести "срочное и профессиональное" расследование в связи с происхождением беспилотника, обломки которого были найдены на территории страны, а также "моментом и обстоятельствами, в которых они попали на территорию Румынии".

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил ранее, что в уезде Тулча "были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника". В свою очередь официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.