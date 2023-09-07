7 сентября, 11:55
Военный переворот в Габоне

Президент переходного периода Габона назначил нового председателя Конституционного суда

Им стал Дьедонне Аба'а Овоно

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент переходного периода Габона бригадный генерал Брис Клотер Олиги Нгема своим указом полностью сменил весь состав Конституционного суда центральноафриканской страны. Его новым председателем стал Дьедонне Аба'а Овоно, сообщил портал Gabon Media Time.

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Этот шаг осуществлен в соответствии с объявленной Нгемой ранее программой реформ институтов власти Габона.

"Акция по спасению [общества], проведенная габонскими ВС (военный переворот 30 августа - прим. ТАСС), повлекла за собой искоренение некоторых традиций функционирования, укоренявшихся в габонских органах власти на протяжении нескольких десятилетий, - указывает портал. - Поэтому глава государства переходного периода приступил к первым назначениям для преобразования органов власти, на что рассчитывает страна. В том числе нововведения коснулись Конституционного суда, состав которого полностью обновлен". 

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